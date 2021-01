Toroslar Belediyesi kiracılarından 6 ay kira almayacak

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, encümen kararı ile Covid-19 salgını sürecinde işleri olumsuz etkilenen ve faaliyetlerine ara veren kiracılarına destek sağlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan işyerlerini kiralayan ve pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnafın ilk 6 aylık kira bedeli iptal edilirken, kira sözleşmeleri de 6 ay daha uzatıldı. Yine belediyenin kiracısı olup işyerleri açık olan esnafın ilk 6 aylık kira bedelinde de yüzde 50 indirim yapıldı.

"Bu zorlu süreci dayanışma ile atlatacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Belediyemizin işyerlerini kiralayan esnafımıza kolaylıklar sağlayacak kararlar aldık. Esnafımıza hayırlı olsun. Bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ile atlatacağız" dedi.

"Esnafımız, ekonominin can suyu ve kalkınmanın en önemli değeridir" diyen Başkan Yılmaz, "Biz de bu değerin kıymetini biliyoruz ve her zaman olduğu gibi bugün de esnafımızı yalnız bırakmayacağız. Belediyemizin kiracısı olup pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnafımızdan ilk altı ay kira bedeli almayacağız. Kira sözleşmelerini de 6 ay daha uzattık. Aynı zamanda işyeri açık olan esnafımızın ilk altı aylık kira bedelinde de yüzde 50 indirim yaptık. Milletimiz, zorlukların üstesinden her zaman el birliğiyle gelmesini bildi. Biz de ’daima omzunuzda bir dost eli’ şiarıyla çalışarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.