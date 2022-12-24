Toroslar Belediyesi, kendi imalatı kilit parke taşlarıyla yolları döşüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarında kendi imalatı olan kilit parke taşlarını kullanıyor.

Bünyesindeki kilit parke taşı üretim tesisi ile kilit parke ihtiyacını en hızlı bir şekilde karşılayan belediye, ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşlara daha rahat bir ulaşım imkanı sağlanırken, bozulan ve zamanla tahrip olan kaldırımlar yenileniyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çevik ve üreten belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Toroslar için üretiyoruz dedik ve vatandaşlarımıza her alanda hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kilit parke taşı üretim tesisimiz ile merkez mahallelerimizin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde de önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Yollarımızı daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmalarımızı hemşehrilerimizin talepleri ve belli bir plan doğrultusunda sürdürüyoruz" dedi.