Toroslar Belediyesi, kanserde erken teşhise videoyla dikkat çekti

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayarak kanserde erken teşhise dikkat çekti.

Toroslar Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Gününde hazırladığı sosyal sorumluluk çalışmasıyla erken teşhisin önemine dikkat çekti. Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yayınladığı farkındalık çalışmasına; mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Her yaş grubundan ve meslekten vatandaşın yer aldığı videoda, kanserle mücadelede umudun en büyük ilaç olduğuna vurgu yapıldı.

"Haydi gelin hep beraber bu konuda farkındalık oluşturalım"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çağrıda bulundu. Başkan Yılmaz, "Erken teşhis, kanser tedavisinde ilk ve en önemli adımdır. Kanserden değil geç kalmaktan kork. Haydi gelin hep beraber bu konuda farkındalık oluşturalım. Umut en büyük ilaçtır" dedi.

Yılmaz, önlenebilir bir hastalık türü olan kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla hazırladıkları farkındalık çalışmasına destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

"Asla yalnız değilsiniz"

Toroslar Belediyesinin kanserle mücadele çalışmasında yer alan vatandaşlar da "Bu savaşta herkes beraber, kanser tek. Kararlıyım ve yapacağım. Sağlıklı ve dengeli beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, kanser taramalarınızı ihmal etmeyin. Hep birlikte el ele, umut dolu yarınlara. Sevdiklerinizden ve hayattan kopmamak için mücadeleyi bırakmayın" ifadeleriyle hem erken teşhisin önemine dikkat çektiler hem de bu hastalığa yakalananlara güç verdiler.