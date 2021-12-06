Toroslar Belediyesi, ilçeyi kendi ürettiği kilit parke taşıyla donatıyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, kendi bünyesinde ürettiği kilit parke taşıyla ilçenin yollarını yenilerken, ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Toroslar’da yeni yerleşim alanlarının artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artarken; kendi bünyesindeki Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi ile bu ihtiyacı en hızlı bir şekilde karşılayan Toroslar Belediyesi, ekonomik olarak da önemli bir tasarruf sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Yalınayak Mahallesinde ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

“Yenilenen yollar ile ulaşım kalitesi artıyor”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ‘Çevik Belediyecilik’ anlayışını benimsediklerini söyleyerek, "Üreten bir belediyeyiz. Kendi ekip ve ekipmanlarımızla kilit parke üretimi yapıyoruz" dedi.

“Yenilenen yollar ile ulaşım kalitesi de artırıyor” diyen Başkan Yılmaz, ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerde de üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yılmaz, “Hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfaltlama, kilit parke, yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemize sunduğumuz hizmeti daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmanın yolunun kendi öz kaynaklarımızla üretmek olduğunun bilincindeyiz. Bu noktada Kilit Parke Taşı Üretim Tesisimizde üreterek maliyeti düşürüyor ve kaliteli ürünler elde ediyoruz. Daha güzel bir Toroslar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.