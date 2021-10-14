Toroslar Belediyesi, ilçenin çiçek ve bitkilerini kendi serasında yetiştiriyor

Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanına diktiği çiçek ve bitkileri, kendi serasında yetiştiriyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde üretilen çalı mine, beyaz gül, bodur cennet bambuları, japon gülleri, kaktüs ve sukkulent bitkileri, park ve yeşil alanlara dikiliyor. Park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, vatandaşlara temiz ve nezih alanlar sunuyor.

“İlçemizdeki yeşil alanları koruyor, sayılarını daha da artırıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, şehrin yeşil dokusuna önem verdiklerini ve üreten bir belediye olduklarını söyledi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Kentimizin iklimine uygun olarak belediyemiz serasında ürettiğimiz çiçek ve bitkileri, yeşil alanlarımızda, parklarımızda, ilçemizdeki kurumların bahçelerinde toprakla buluşturuyoruz. Hem kentimizi güzelleştiriyor hem de üreterek büyük tasarruf sağlıyoruz. Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu yeşil alanlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır. Bu güzellikler hepimizin” diye konuştu.