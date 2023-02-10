Toroslar Belediyesi ’Hayır Çarşısı’ ile depremzedelerin yanında

Toroslar Belediyesinin ’Hayır Çarşısı’, deprem bölgesinden Mersin’e gelen depremzede vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yunus Emre Kültür Merkezinde bulunan ’Hayır Çarşısı’na gelen depremzede vatandaşlar, kendileri için tasnif edilen alanlardan ihtiyaç duydukları kıyafetleri seçiyor. Gönüllü vatandaşların da desteğiyle organize edilen yardımlar, çığ gibi büyüyor.

Toroslar Belediyesi, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin yaralarını sarmak için başlattığı yardım çalışmalarını gece gündüz, aralıksız sürdürüyor. Duyarlı vatandaşların da destek verdiği yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için büyük çaba gösteren belediye ekipleri, Mersin’e gelen depremzedelerin ihtiyaçları için de kolları sıvadı. Yunus Emre Kültür Merkezindeki ’Hayır Çarşısı’, depremden etkilenen vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayırseverler tarafından gönderilen kıyafet ve ayakkabılar, ’Hayır Çarşısı’ ile Mersin’de kalan depremzedelere ulaştırılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz ile birlikte merkezdeki çalışmaları takip ederek, yardımda bulunan gönüllülere ve özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.

Depremzede vatandaşlar için bütün imkanlarıyla seferber olduklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Toroslarımızda çok büyük bir dayanışma var. Yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yunus Emre Kültür Merkezimizden yardım tırlarımızı ve araçlarımızı deprem bölgesine gönderiyoruz. Belediyemizin bünyesindeki Hayır Çarşımız da kentimize gelen depremzede vatandaşlarımızın hizmetinde. Herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor. Vatandaşlarımızın getirdiği yardım malzemelerini gönüllülerimiz ile organize ediyoruz. Tüm bu dayanışma, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir” dedi.