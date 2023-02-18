Toroslar Belediyesi depremde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Miraç Kandilinde asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için ilçedeki tüm camilerde Mevlid-i Şerif okuttu.

Toroslar İlçe Müftülüğü ile birlikte gerçekleştirilen kandil programında, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve afetzedeler için dua edildi. Din görevlilerince miracın öneminin vurgulandığı ve ilahilerin okunduğu kandil programının ardından cemaat, yatsı namazını kıldı.

Hz. Hamza Camiindeki kandil programına Mersin Vali Vekili Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, İl Müftüsü Aydın Yığman ve İlçe Müftüsü Bayram Danacı katıldı. Kandil gecesinde vatandaşlara Toroslar Belediyesince hazırlanan lokma ve helva dağıtıldı.

Başkan Yılmaz, Miraç Kandilini kent protokolü ve hemşehrilerinin yanı sıra deprem bölgesinden Mersin’e gelerek ilçeye yerleşen depremzede vatandaşlarla idrak etti. Kandil gecesine katılan vatandaşlar ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, devlet, millet el ele dayanışma içerisinde olduklarını ve bu zorlu süreci de hep birlikte atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

“Ele Ele, gönül gönüle depremzede kardeşlerimizin yaralarını saracağız”

Kandil programına katılan çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Yılmaz; “Asrın felaketinden sonra daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı yüreklerimizi yaktı. Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. El ele gönül gönüle vererek dayanışma ile depremzede kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Miraç Kandilinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah” diye konuştu.