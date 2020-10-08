Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını doğa yürüyüşüyle kutlayacak

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümünü "Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" ile kutlayacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı, Mersin’de Kuvayi Milliye’nin başladığı yer olan ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan Toroslar’ın bin 453 rakımlı Arslanköy Yaylasında coşkuyla kutlanacak. 25 Ekim Pazar günü saat 10.00’da, Arslanköy Mahallesindeki Arslanköy Gediği Kalesi ve Manastırı çevresinde bulunan tarihi kemerli çeşme önünden başlayacak olan doğa yürüyüşü; Durnaz, Kuşkayası, Tatık, Mençek ve Üçoluk güzergahları kullanılarak Yüksekoluk Mahallesinde bulunan Yarıkpınar mevkinde son bulacak.

Toroslar Belediyesi, yürüyüş için saat 08.00’de belediye hizmet binası önü, Toroslar Kaymakamlığı önü ve eski devlet hastanesi karşısından ücretsiz servis imkanı da sağlayacak. Yürüyüşe katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesinin; www.toroslar-bld.gov.tr web adresinden duyurular bölümünü tıklayarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Toroslar Belediyesi tarafından ilk olarak 13 Eylül’de başlatılan, Yeniköy’den Aladağ Mahallesine, Çağlarca Mahallesinde bulunan Sunturas Şelalesinden Yeniköy Mahallesine ve ardından Avyagediği’nden Çandır Mahallesine gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri bu kez, Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümü için organize edilecek özel bir programla doğaseverleri ağırlayacak.

"Cumhuriyet Doğa Yürüyüşümüze bekliyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletine armağan ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü kapsamında düzenleyecekleri Cumhuriyet Doğa Yürüyüşüne hemşehrilerini davet etti. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek yürüyüş ile Toroslar’daki tarihi değerleri genç nesle tanıtmak ve vatan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Cumhuriyet Doğa Yürüyüşümüz ile bir yandan Cumhuriyetimizi kutlayacağız, bir yandan da hemşehrilerimizle birlikte spor yapacağız. Ülkemizi gelecek nesillere sporla, kültürle, bilimle, sanatla ve daha da zenginleşmiş bir şekilde bırakmak istiyoruz. Mersin’de Kuvayi Milliye’nin başladığı yer olan Arslanköy Mahallemizden başlatacağımız bu etkinliğimiz ile de bir ve beraber olduğumuzun en güzel mesajını hep birlikte vereceğiz" dedi.