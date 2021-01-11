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Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, sezonu şampiyon olarak kapattı

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, 1. Ligin raffa disiplininde 15 maçın 14’ünde galip gelerek, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak kapattı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Sporcularımız için şampiyonluk artık gelenek haline geldi” dedi.

MERSİN 11.01.2021, 16:14
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Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, sezonu şampiyon olarak kapattı

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, 1. Ligin raffa disiplininde 15 maçın 14’ünde galip gelerek, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak kapattı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Sporcularımız için şampiyonluk artık gelenek haline geldi” dedi.

Katıldığı her şampiyonada başarılarıyla birçok derece elde eden Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, son iki sezondur elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra milli takıma kazandırdığı sporcular ile Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olma unvanını koruyor. Bu başarının arkasında ise yetenekli sporcuları destekleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz var.

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, 1. Lig’in Raffa disiplininde 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından, salgın tedbirleri dolayısı ile yarım kalan Bocce Ligleri ve Petank Liglerinin oynanmış olan müsabakalara göre tescil edilmesine karar verildi. Buna göre Bocce 1. Liginin raffa disiplininde 15 maçın 14’ünü kazanan Toroslar Belediyesi Spor Kulübü, şampiyon ilan edildi.

Bocce Petank 1. Liginde de geçen sezonun şampiyonu olan takım, 5 maçın 4’ünü kazanmış ve puan sıralamasına göre 3’lük kupasını da almaya hak kazanmıştı. Son iki yılda şampiyon olarak Bocce 1.Liginde kürsüdeki yerini koruyan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, bocceye yapılan yatırımların ve emeklerin karşılığını gösterdi.

"Türkiye’nin en iyisiyiz"

Toroslar’ı ve Mersin’i en iyi şekilde temsil eden sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Toroslar Belediyesi Spor Kulübünde yetişen sporcuların ülkeyi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Sporun her branşında olduğu gibi bocceyi de geniş kitlelere yayma hedefinde olduklarını belirten Yılmaz, ilçeye yeni bir Bocce Petank Sahası da kazandırdıklarını dile getirdi. Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl ilçemizde düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce (Volo) Kupası ve Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcu ve heyetin katıldığı organizasyonu başarıyla tamamladık. Boccenin ülkemizde oldukça benimsenen bir spor dalı haline gelmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu spora gönül veren gençlerimizin antrenman yapabilecekleri yeni bir Bocce Petank Sahasını da ilçemize kazandırdık. Antrenörümüz Niyazi Kutlay’ın nezdinde 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan takımımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın daha nice başarılarla bizleri yine gururlandıracağına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

"Çalışmalarımıza güçlü bir şekilde devam edeceğiz"

Bocce Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay da Başkan Yılmaz’a spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Takımımızdaki sporcularımızın milli takımlar düzeyinde dünya derecesi almasında Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’ın spora ve sporcuya verdiği destek önemli rol oynamıştır. Başkanımızın, ‘Toroslar, boccenin başkenti olacak’ sözü ile çalışmalarımız ve emeklerimiz karşılığını bulmuştur. Şampiyonluğumuz, Toroslarımıza ve Mersinimize hayırlı uğurlu olsun. Allah izin verirse pandemi sonrası da güçlü bir şekilde sahalarda olacağız" ifadelerini kullandı.
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