Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil eden milli sporcular Tuğçe Şahutoğlu ve Ersu Şaşma’yı gençlerle buluşturdu.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasında, düzenlediği birbirinden renkli ve sportif etkinliklerle spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekti. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı teması "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olan haftanın son gününde belediye, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye adına mücadele eden milli sporcular Tuğçe Şahutoğlu (çekiç atma) ve Ersu Şaşma’yı (sırıkla atlama) gençlerle buluşturdu. "Sporun Mutfağındakiler" adlı panel, yoğun ilgi gördü. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da panelde gençleri yalnız bırakmadı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen panelde, Milli Atletler Tuğçe Şahutoğlu ve Ersu Şaşma, katılımcılara kariyerlerindeki başarıları anlattı, tavsiyelerde bulundu.

"Spora ve sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam edeceğiz"

Panel öncesi bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, Mersin’in gururu milli sporcuları Toroslar’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Konuşmasında tüm gençlere de seslenen Yılmaz, "Sizlerden isteğimiz, kendiniz için bir hedef koymanız ve o hedefe ulaşmak için azimle çalışmanızdır" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir hareketin, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına etkinlikler düzenlediklerini ve bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızla bir aradayız. Biz, onların sadece olimpiyatlara katılma sürecini biliyoruz ama onların bu başarılarında yıllar süren yoğun çalışmaları ve ailelerinin de desteği de var. Bu panel ile milli sporcularımızın elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşmalarını istedik. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve sizleri koşulsuz seviyoruz. Sizlerin de birer milli sporcu olarak yetişmeniz en büyük arzumuz. Bu anlamda geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için çaba gösteriyoruz. Sevgimiz, saygımız olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Milli sporcularımız Tuğçe Şahutoğlu ve Ersu Şaşma da kendilerine uygun spor dallarını seçmişler. Disiplinli bir şekilde çok çalışmışlar, hedeflerini yüksek tutmuşlar ve başarmışlar. Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ettiler. Onlar, çağımızın süper kahramanları. Her iki sporcumuzu ve ailelerini Toroslarımızda ağırladığımız için çok mutlu olduk" diye konuştu.

Soru ve cevap şeklinde gerçekleşen panelin ardından Başkan Yılmaz, milli sporcuları tebrik ederek, hediyelerini verirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Mahmut Gül de milli sporculara çiçek ve plaket takdim etti.

Toroslar’da pedallar hareketlilik için çevrildi

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Bisiklet Farkındalık Sürüşü" etkinliği de gerçekleştirdi. Toroslar Belediyesi hizmet binası önünden başlayan etkinlikte; ilçe protokolü, belediye personeli, Mersin Bisiklet Derneği Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, bisiklet turu atarak, Toroslar Kaymakamlığına kadar pedal çevirdi.

İlçenin caddelerinde al bayraklarla donatılan bisikletler, yoğun ilgi gördü. Sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturulan bisiklet turunun ardından Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet’e bayrak takdimi yapıldı. Kaymakam Çenet, ilçede bu etkinlikleri düzenleyen Başkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

Toroslar’da bisikletli ve koşarak oryantiring heyecanı

Tüm spor dallarını gençlerle ve Toroslar halkıyla buluşturan Toroslar Belediyesinin "Bisikletli ve Koşarak Oryantiring" etkinliği de yoğun ilgi gördü. Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor dalı olan oryantiring etkinliği, Halkkent Mahallesinde bulunan Devlet Bahçeli Parkında yıldız erkekler, yetişkin erkekler, yıldız kızlar ve yetişkin kızlar kategorilerinde yapıldı. Heyecanlı geçen yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları ile para ödülleri takdim edildi.

Tartan pistte yürüyüş yaptılar

Toroslar Belediyesi tarafından Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde bulunan Mehmetçik Parkına kazandırılan Tartan Pistte Yürüyüş etkinliği de Avrupa Hareketlilik Haftasının dolu dolu geçen programı arasında yer aldı. Çocuklar tartan pistte yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.