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Toroslar Belediyesi 2. Kar Festivali 12-13 Şubat’ta yapılıyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın Mersin’de kış turizmini canlandırmayı hedeflediği projelerinden biri olan Kar Festivalinin 2’ncisi 12-13 Şubat tarihlerinde Arslanköy yaylasında yapılacak.

MERSİN 10.02.2022, 14:28
Toroslar Belediyesi 2. Kar Festivali 12-13 Şubat’ta yapılıyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın Mersin’de kış turizmini canlandırmayı hedeflediği projelerinden biri olan Kar Festivalinin 2’ncisi 12-13 Şubat tarihlerinde Arslanköy yaylasında yapılacak.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenen Toroslar 2. Kar Festivali, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Toroslar Belediyesinin, kentte bir ilki gerçekleştirdiği Kar Festivalinde bu yıl da kış sporlarıyla ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle 7’den 70’e herkes karın tadını doyasıya çıkaracak.

İlk yılında Mersin ve çevre ilçelerin yanı sıra Adana, Hatay ve Kayseri illerinden yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen festival, ikinci yılında da büyük bir coşkuya sahne olacak. 12 Şubat Cumartesi ve 13 Şubat Pazar günü olmak üzere iki gün sürecek festivalde, Toroslar’ın kartpostallık manzarası eşliğinde yamaç paraşütü, snowboard ve kızakla kaymanın keyfi yaşanacak.

Festivale katılanlar, kış sporlarının yanı sıra gün boyu DJ performansı, voleybol ve halat çekme etkinliği, Kardan Adam Yarışması, dans, zumba, step aerobik gösterileri ile hafta sonunu dolu dolu geçirecek. Bölge esnafı da açılacak stantlarda birbirinden lezzetli yöresel ürünlerinin satışını yapma imkanı bulacak. Festivalde; sanatçılar Yörükoğlu Selim, Caner Erdoğan ve Burhan Ateş de birer konser verecek.

Ücretsiz servis kalkacak

Toroslar Belediyesi, 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceği festival gününün sabahı saat 09.30’da vatandaşları; kentin dört ayrı noktasından servislerle ücretsiz olarak festival alanına ulaştıracak. Toroslar 2. Kar Festivali servis güzergahları, Atatürk Evi önü, Ayışığı Düğün Salonu önü, Çukurova Mahallesi Arslanköylüler Kahvehanesi önü, Eski Mezitli Belediyesi önü, Forum AVM, Sayapark AVM, Güneykent Merkez Cami önü, Şamut Petrol önü, Yunus Emre Kültür Merkezi, Toroslar Belediyesi ana bina önü, Toroslar Kaymakamlığı önü, Turgut Türkalp Mahalle Muhtarlığı önü olarak belirlendi.

“Kar festivalimize bekliyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Kar Festivalini geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, tüm vatandaşları festivalin coşkusuna katılmaya davet etti. Yılmaz, “Festivalimizi bu hafta sonu 12 Şubat Cumartesi ve 13 Şubat Pazar günü yapacağız. Tüm halkımızı Arslanköy’e bekliyoruz. 7’den 70’e herkes, festivalimizde hem karın hem de birbirinden renkli etkinliklerle Toroslarımızın eşsiz güzelliğinin tadını çıkaracak. Toroslarımızın yaylaları; doğal yapının bozulmadığı, yöresel kültürün yaşanmaya devam ettiği ve tertemiz havasıyla adeta göz kamaştırıyor. Kış mevsiminde de beyaza bürünen bu doğal güzelliği herkesin görmesini ve tanımasını istiyoruz. ‘Toroslar’da kış da güzel’ sloganıyla yola çıkarak bu festival ile kış turizminde bir çığır açtık. Güzel kentimiz Mersin’i bütün yönleriyle uluslararası ölçekte bir marka yapmanın amacındayız” dedi.

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