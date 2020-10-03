banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor

Toroslar Belediye Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

TOROSLAR BELEDİYESİ, EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI VERDİ.

MERSİN 03.10.2020, 15:02
Toroslar Belediye Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

Toroslar Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verdi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik yaptığı hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanındayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Toroslar Belediyesi’nin 2021 mali yılı performans programı taslağı, 2021 mali yılı bütçe taslağı ile 2022-2023 yılları tahmini bütçesi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Kentimizin geleceğini planlarken, katılımcı bir yaklaşımla karar veriyoruz"

Başkan Yılmaz, kentin geleceğini şekillendiren imar planlarının ortak akılla oluşturulmasına önem verdiklerini belirterek, "4, 5 ve 6. etap 1/1000 ölçekli imar planlarımızı meclis gündemimize getirdik. 1, 2 ve 3. etap ile ilgili çalışmalarımız ise devam ediyor. Bu çalışmayı ortak akılla hep beraber yürütüyoruz. Bu nedenle planları tüm komisyonlarımıza sevk ettik" diye konuştu.

Kasım ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün, 3 Kasım Salı günü saat 14.00 olarak belirlendiği toplantının ikinci birleşimi ise 20 Ekim Salı günü saat 14.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Göztepe 4 6
8. Kayserispor 4 6
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Tuzlaspor 4 8
3. Altay 4 7
4. Adana Demirspor 3 7
5. Ankara Keçiörengücü 4 7
6. Altınordu 3 6
7. Samsunspor 3 5
8. Adanaspor 3 5
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bursaspor 4 4
11. Bandırmaspor 4 4
12. Giresunspor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Aston Villa 2 6
6. Arsenal 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Eibar 5 4
14. Levante 3 3
15. Osasuna 3 3
16. Athletic Bilbao 3 3
17. Huesca 4 3
18. Elche 2 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1