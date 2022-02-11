Toroslar 2. Kar Festivalinde hazırlıklar tamam

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, bu hafta sonu 12-13 Şubat tarihlerinde 2’ncisini düzenleyeceği Mersin’in ilk ve tek Kar Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Toroslar Belediyesinin 1453 rakımlı Arslanköy Yaylasında 12 Şubat Cumartesi ve 13 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği Toroslar 2. Kar Festivali’nin heyecanı Çukurova Bölgesini sardı. Geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışının yaşandığı ilçenin yüksek kesimlerinde bu hafta sonu vatandaşlar festivalde, güzel bir hava eşliğinde doğanın, karın, müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkaracak. Belediye, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için festival alanında ve yol güzergahı üzerinde çalışmalarını titizlikle tamamladı. Oduncu masaları, portatif tuvaletler ve giyinme çadırları gibi tüm ihtiyaçların düşünüldüğü festival alanında ayrıca kablosuz internet hizmeti verilecek. Bölge esnafı da açılacak stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımını ve satışını yapabilecek. Mersin’in tanıtımının yapılması amaçlandığı festivalde sunulan ücretsiz internet hizmeti ile katılımcılar, #ToroslarKarFest etiketini kullanarak kentin eşsiz güzelliğini tüm dünyaya duyuracak. Ayrıca festival günü sabah saat 09.30’da vatandaşlar, Mersin’in dört merkez ilçesinden sunulan servis imkanından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Toroslar’ın zirvesinde, DJ performansı eşliğinde yamaç paraşütü, voleybol, halat çekme, kardan adam yarışması, zumba, step, aerobik ve dans gösterileri yer alacak. Aynı zamanda yerel sanatçılar Yörükoğlu Selim, Caner Erdoğan ve Burhan Ateş sahne alacak. Bu yıl da binlerce katılımcının gelmesinin beklendiği festival alanında 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan sürpriz temalar ile dev kardan adam da fotoğraf karelerini süsleyecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların keyifli ve eğlenceli bir hafta sonu geçirecekleri Toroslar Kar Festivali’ne 7’den 70’e herkesi davet etti. Yılmaz, "Toroslarımız, doğasıyla, tarihiyle, kültürel değerleriyle önemli bir ilçe. Geleneksel hale getirdiğimiz Toroslar Kar Festivalimiz ile Mersin’de kış turizmini geliştirmek ve yaymak istiyoruz. 12 Şubat Cumartesi ve 13 Şubat Pazar günü herkesi Arslanköy’de gerçekleştireceğimiz festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.