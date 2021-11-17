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Toros Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılı açılışı yapıldı

Toros Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılı açılışı yapıldı. Açılış dersi, özel bir üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından verildi.

MERSİN 17.11.2021, 12:22
Toros Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılı açılışı yapıldı

Toros Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılı açılışı yapıldı. Açılış dersi, özel bir üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından verildi.

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde yapılan açılışa, Toros Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz ile il protokolü, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Rektör Ömer Arıöz, göreve geldiği günden beri hep "Önce Türkiye sonra Mersin diyorum" dediğini söyledi. Mersin’in 4 güzide üniversitesiyle bunu hak ettiğini belirten Arıöz, "Bizler bazen kendimizi bazı kriterlere kaptırıp, önemli şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Öğrenci odaklı olalım diyoruz, oluyoruz da. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler bunu gösteriyor. Ancak aynı zamanda akademisyen odaklı da olmamıza bir engel yok. Bu yüzden akademisyen odaklı da olmak istiyoruz, olacağız da" dedi.

Geçen yıl 4. kampüsü de hizmete aldıklarını kaydeden Arıöz, "Bir önceki yıl bin 222 kontenjanımızın 975’ini kayıt yaparak doluluk oranında yüzde 79,8’i yakalamıştık. Bu yıl bin 218 kontenjanımızın bin 81’ini kayıt ederek, doluluk oranında yüzde 85’i yakaladık. Geçtiğimiz yıl 817 öğrencimiz mezun oldu, iş hayatına atıldılar. Toplam mezun sayımızda 7 bin 137’ye ulaştı. Bizim iş bulamayan mezunumuz yok. Geçtiğimiz yıla göre SCI yayınlarından almış olduğumuz puanlar bu yıl 2 kat arttı. Atıflardan aldığımız puanlarda 1,5 kat arttı. Ancak diğer üniversitelerle kıyasladığımızda yüzde 3 ilerleme kaydettik. Bilim üretmek, yayın yapmak bu konuda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi, hocaları ile beraber proje yapmalarını teşvik etmek amacıyla parasal olarak destekliyoruz. Bunu TORLAD kapsamında sistematik olarak yapıyoruz. Yarışmacı takımlar oluşturabilmek, yarışmalar düzenleyebilmek, ürettiğimiz teknolojileri transfer edebilmek için Smart Lab’ı kurduk. Bu sene hedefimiz 12 sempozyum gerçekleştirmek. Sürekli eğitim merkezimizde bir önceki yıl 260 sertifika vermiştik. Geçtiğimiz yıl ise bin 363 sertifika verdik. Bu yıl hedefimiz 10 bin 900 sertifika vermek" şeklinde konuştu.

Arıöz, çalışmalarda emeği geçen bütün akademisyenlere, öğrencilere ve çalışanlara teşekkür etti.

"Daha iyi bir şey istiyorsan daha çok emek vermen lazım"

Toros Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren ise 50 yıl önce bir hayali olduğunu belirterek, "Şimdi bu hayali gerçekleşmiş olduğunu görmekten dolayı kendimi çok şanslı sayıyorum. Daha büyük, daha güzel hayalleri olan insanlar vardı. Kimileri bunu gerçekleştirdi kimileri gerçekleştiremedi. Ancak yaşarken kurduğun hayali görmek çok büyük ayrıcalık. Daha iyi bir şey istiyorsan daha çok emek vermen lazım. Ben bu prensiple çalışmaya gayret ettim. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir dünya veremedik ama güzel bir dünya yaratmaları için onlara bir eğitim imkanı vermek istedik. Ben bu düşünceyle kendimi eğitime adadım. Keşke bu anlayış daha yaygın biçimde, hak ettiği derece de ilerlemiş olsaydı. Son 2 yıl bize çok önemli dersler veriyor. İnsan hayatının bir anda bitebileceğini, geriye sadece hoş bir sada bırakabildiğimizi gördük. Bundan ne kadar ders aldık bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Toplumların beyninin üniversiteler olduğunu dile getiren Özveren, "Gerçekten öğrencilerimizi çok özledik. Biz topluma, insanlığa bir hizmet etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bundan iyi sonuçlar aldığımızı da görüyoruz. Bütün alanlarda birincilik alsak bile çok sevinemiyorum. Biz elimizdeki imkanları tam olarak kullanamıyoruz. Bu ülkenin çocukları hiçbir ülkenin çocuklarından daha gerizekalı, daha başarısız, daha yeteneksiz değil. Her alanda öğrencilerimiz dünya birincilikleri elde ediyorlar. Demek ki insan gücü olarak böyle bir potansiyelimiz var. Biz onu doğru yönlendiremiyoruz. 1924 yılında başlayan eğitim çalışmaları, eğer 1947’de intikale uğramasa şu anda dünya lideri bir ülke olurduk" dedi.

Konuşmaların ardından özel bir üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz tarafından açılış dersi verildi.

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