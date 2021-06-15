Toros Üniversitesinden lojistik işbirliği

Toros Üniversitesi, bir lojistik firmasıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversitenin Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, firmanın Genel Müdürü Selma Çağlar ve yönetim kurulu üyeleri ile Toros Üniversitesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Köksal Hazır ve Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Demirci katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında sektör üniversite işbirliği çerçevesinde, Ar-Ge gibi proje geliştirme ve yürütme, sempozyum, kongre, seminer, konferans, eğitim veya sertifika programları gibi faaliyetler düzenlemede işbirliği yapacak.