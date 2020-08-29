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Toros Üniversitesi’nde dijital mezuniyet töreni

TOROS ÜNİVERSİTESİ'NDE BU YILKİ MEZUNİYET TÖRENİ, KORONA VİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MERSİN 29.08.2020, 14:07
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Toros Üniversitesi’nde dijital mezuniyet töreni

Toros Üniversitesi’nde bu yılki mezuniyet töreni, korona virüs salgını dolayısıyla dijital ortamda gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her yıl akademik yılın bitmesinin ardından düzenlenen ve büyük bir coşku ile gerçekleştirilen mezuniyet töreni bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs pandemisinden dolayı gerçekleştirilemedi. 2019-2020 pandemi yılında mezun olan öğrencilerin böylesi önemli bir günü yaşamayacak olmalarının üzüntüsünü yaşayan üniversite yönetimi, ’dijital mezuniyet töreni’ düzenledi.

Törende konuşan Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, “Gönül isterdi ki, bu töreni ailelerinizle, hocalarımızla ve mezun arkadaşlarımızla birlikte coşkulu bir şekilde kutlayalım. Maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 mezuniyet törenimizi dijital ortamda gerçekleştiriyoruz" dedi.

Mezuniyetlerin, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca çalıştığı derslerin, uykusuz geceler geçirerek girdiği bir çok sınavın nihayete ermesi, taçlanması olduğunu söyleyen Arıöz, "Bu nedenle hayatımızdaki yeri ayrıdır. Sizler üniversitenizde sadece bilgi almadınız, bunun yanına çok güzel dostluklar eklediniz. 3+1 ve intörn eğitim modelleri ile teorik bilgilerin yanında sektörlerinizi de yakından tanıma ve pratik bilgiler yapma şansına sahip oldunuz. Sizler eğitim hayatınız boyunca aldığınız bilgiler ışığında mesleklerinize dört elle sarılacak, kazanacağınız başarılarla ailelerinizi ve bizleri gururlandıracaksınız. Değerli mezunlarımız, hayatı bir bayrak yarışına benzettiğimizde sizler bu bayrağı bizlerden alıp hayat yarışında koşmaya başlayacak, sizlerden sonra gelecek nesillere aktaracaksınız. Yürüdüğünüz bu yolda sizler Toros ailesinin bir bireyi olarak yalnız değilsiniz, bizler daima sizlerin yanında olacağız. Bu vesileyle sizleri en içten ve en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum, yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Her sene stadyumlarda büyük kalabalıklarla bütün ailelerin, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve konukların katılımı ile gerçekleştirilen mezuniyet törenini bu sene, dijital olarak yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının 2. döneminin problemli bir dönem olduğunu hatırlattı. Bu dönemde yüzyüze eğitimin uzun süre aksadığını kaydeden Özveren, "Ama bundan ciddi bir kayba uğradığınızı zannetmiyorum. Belki bu da sizin için özel bir deneyim sağlamış oldu. Dilerim öyledir. Sevgili Toros Üniversitesi mezunları, sizlerin Toros mensubu olarak yeni bir ailenin, büyük bir ailenin önemli fertleri olduğunuzun bilincinde olmanızı istiyorum. Toros Üniversitesi’nin önemli bir ayrıcalığıdır mezunlar arasındaki dayanışma duygusunun gelişmesi. Ve şu anda daha önce Toros Üniversitesi’nden mezun olan her bir mezunumuzun nerede olduğunu, ne yaptığını ciddi ciddi takip ediyoruz. İlk günden itibaren kurmuş olduğunuz Toros Mezunları Derneği vasıtasıyla çok önemli işler yapıyorsunuz. Ben hem kendiniz hem mensup olduğunuz topluluk adına bu çalışmalarınızın ileride daha önemli meyveler vereceğine inanıyorum. Bu birlikteliğinizi hep devam ettirin. Ve her biriniz çevrenize iyi bir örnek olun. Kesinlikle mahsun olmayın. Bu törenin dijital ortamda yapılmış olmasını belki de sizler için bir ayrıcalık olarak da görebilirsiniz. Farklı bir dönem ve farklı bir sistem. İnsanın temel özelliği belki de intibak etme kabiliyetidir. Farklı dönemlere intibak etmeniz bunu kendiniz için bir kriz olarak değil, bir fırsat olarak da düşünebilirsiniz. Artık bu yeni ortamda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sizin yeni ortama öncülük etmeniz gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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