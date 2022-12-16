Toros Üniversitesinde 4. Kariyer ve Network zirvesi

Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Toros Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından 4. Kariyer ve Network Zirvesi düzenlendi.

Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezinde düzenlenen zirveye akademisyenler, sektör temsilcileri, Toros Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 3 oturumda gerçekleşen zirve Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Arıöz’ün video mesajı ile başladı.

Etkinlikte konuşmacılar öğrencilere iş başvuru süreci ve başvuru yapılırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda fikir verecek konuşmalar yaptı.

Kendi şirketlerindeki işe alım süreçleri hakkında deneyim paylaşımı yapan konuşmacılar daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Etkinlik sonunda konuşmacılara öğrenci konseyi üyeleri tarafından ağaç sertifikası takdim edildi.