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Toros Üniversitesi YETAM’a AB fonlarından destek

Toros Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YETAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Havare, Toros Üniversitesi yerleşkesinin enerji verimlilik potansiyel haritasının çıkarılmasını sağlayacak projenin Avrupa Birliği’nden (AB) destek almaya hak kazandığını açıkladı.

MERSİN 28.06.2021, 11:41
Toros Üniversitesi YETAM’a AB fonlarından destek

Toros Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YETAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Havare, Toros Üniversitesi yerleşkesinin enerji verimlilik potansiyel haritasının çıkarılmasını sağlayacak projenin Avrupa Birliği’nden (AB) destek almaya hak kazandığını açıkladı.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesiyle (YEVDES) Toros Üniversitesinin yerleşkesinin yenilenebilir enerji fizibilite raporu, teknik şartname, piyasa araştırması ve karşılaştırma tabloları bu sayede hazırlanacağını belirten Havare “YEVDES’in temel amacı, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde, enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılmasına katkı sağlamaktır. Belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artmasının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına ilişkin kamuda farkındalığın artırılmasına öncülük etmesi hedeflenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından AB finansmanıyla YEVDES kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda onaylanan proje, uzman desteği alacak 40 projeden birisi olmuştur” şeklinde konuştu.
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