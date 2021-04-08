TOBB’un Tarsus’a yapacağı okulun inşaatına başlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin "81 İl’e 81 Meslek Lisesi" projesi kapsamında Mersin’in Tarsus ilçesine yaptıracağı mesleki okulun inşaatına başlandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve beraberindeki heyet, teknik ekipten bilgi almak üzere okul inşaat alanını ziyaret etti. Vali Su, TOBB tarafından Tarsus’a kazandırılan mesleki okulun çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, eğitime desteklerinden dolayı TOBB yönetimini kutladıklarını söyledi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak da Tarsus’a mesleki okul kazandırmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Talebimizin olumlu değerlendirilerek hayata geçmesi gerçekten mutluluk verici. Desteklerinden dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TOBB Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederiz. Bu proje gerçekten çok önemli bir proje. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modelinin olumlu katkı sunacağına inanıyorum. Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre ediyor. Bu sayede iş dünyası nitelikli ara eleman sorununa çözüm bulacak. Okulumuzun inşaatı başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Tarsus’a ve iş dünyamıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Mersin’in Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde inşaatına başlanan mesleki lise 24 derslikten oluşuyor. Okulun 2022-2023 eğitim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.