Tırmıl MERCEK’teki kaynak atölyesinde eğitimler başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir’in ardından Tırmıl Sanayi Sitesi’ndeki MERCEK’in kapıları kursiyerlere açıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin finansman sağladığı Tırmıl MERCEK, hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan ve yürütülen proje çerçevesinde açılan kaynak atölyesi ve dikiş kursları eğitimleri sürüyor. Kaynak atölyesine başlayan kursiyerler, haftanın 5 günü 9.00-16.00 arası, hem teorik hem de pratik eğitim görüyor. Aldıkları pratik eğitimler çerçevesinde kursiyerler kamelya, bank, çöp kovası gibi nihai ürünler de ortaya çıkarıyor. Kaynak işinde çalışan ve belge almak isteyen vatandaşlar için ise talebe göre akşam kursu açılması planlanıyor. Ayrıca Tırmıl MERCEK’te yakın zamanda metal sac işleme atölyesi de açılacak.

“Buradan alınan belgenin uluslararası geçerliliği var”

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak görev yapan Tırmıl MERCEK Sorumlusu ve aynı zamanda metal öğretmeni Rıdvan Yeşil, yaklaşık 5 haftadır derslerin devam ettiğini ifade ederek, “Burasının asıl amacı belgesi olmayan, meslek sahibi olmayan kursiyerlerimizi, vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak. Kurs sonunda Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) belgesi verip, kursiyerlerimizi mezun edeceğiz. Belgenin uluslararası geçerliliği var. Alanlarına göre belgenin yenileme süresi, 3 yıl ile 5 yıl arası değişmektedir. Sektörde kaynakçı olarak iş bulabilirler. Şu an haftanın 5 günü sabah 9 akşam 4 şeklinde teorik ve uygulamalı olarak derslerimiz devam ediyor. Yakın zamanda metal saç işleme atölyemiz de açılacak” dedi.

Herhangi bir meslek sahibi olmayan 18-35 yaş arası tüm vatandaşları kurslara davet eden Yeşil, “Belgesiz çalışmasınlar, belge sahibi olsunlar. Yaptıkları iş hakkında daha tecrübeli, daha deneyimli olsunlar. Kaynakçı olarak çalışıyorlar, ama belgeleri yok. Belgesiz çalışmasınlar ve almış oldukları belge sayesinde daha rahat, daha güvenli bir iş bulabilirler. Kursumuz bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olup, kayıtlar devam etmektedir. Kursiyerlerimizin MYK belgelerini ve MYK sınavlarının ücretlerini de biz karşılıyoruz. Ayrıca yine ücretsiz servis ve öğle yemeği imkanımız var” diye konuştu.

“Meslek sahibi olmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz”

Fen İşleri Dairesi’ne bağlı olarak görev yapan ve Tırmıl MERCEK’te kaynak ustası olan İbrahim Ay, “Usta öğretici belgem olduğu için, buraya gelen kursiyerlere kaynak eğitimi veriyorum. Burada elimizden geldiği kadar onlara, onların anlayabileceği şekilde eğitimi hızlandırılmış bir şekilde veriyoruz. Eğitimimiz 2 ay sürüyor. Bu 2 ayın sonunda sınavda başarılı olanlara belgelerini veriyoruz. Bu belge ile herhangi bir işyerinde kaynak ustası olarak işe başlayabilirler. Meslek sahibi olmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Talepler doğrultusunda sanayide çalışan, fakat belgesi olmayan vatandaşlara yönelik akşam kurslarının da açılacağını söyleyen Ay, “Akşam kurslarımız talepler doğrultusunda ilerleyecek. İlerleyen günlerde sac işleme eğitimi de vereceğiz. Talepler doğrultusunda akşam kurslarımızı 18.00-21.00 arası vereceğiz. Sanayide çalışan, işine devam eden, fakat belgesi olmayan insanlara yönelik eğitim vereceğiz” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Mahmut Durdu, atölye programını Büyükşehir Belediyesinin Teksin uygulamasında gördüğünü ve başvuru yaptığını, kısa sürede de eğitimlere başladıklarını anlatarak, “Şu an kendimizi sanki çocukluğumuzdan beri bu işi yapmış gibi görüyoruz. Potansiyelimiz var. Şu ana kadar gördüğümüz eğitimin neticesini, Mesleki Yeterlik Belgesi’ni almak için müfettişler eşliğinde yapılacak olan bir sınavda alacağız inşallah” dedi.