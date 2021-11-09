Tirat Mutfak Atölyesinde öğrencilere yöresel yemekler anlatıldı

Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi, minik öğrencileri ağırladı. İlkokul öğrencileri, atölyede yöresel yemekler hakkında bilgi aldı, erişte yapmayı öğrendi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tirat Mutfak Atölyesine gelen Ahmet Hocaoğlu İlkokulu öğrencileri, ‘Milli Kültür’ dersinde, yöresel bir Türk yemeğini öğrendi. Ödüllü şef Müslüm Aktaş ile birlikte eski Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan erişte yapımını öğrenen öğrenciler, kendileri hamur yoğurup kesim yaptı. Minik öğrenciler, eriştenin farklı pişirme yöntemleri ile ilgili de bilgiler edindi. Çocuklar, yemek yapmanın ve yeni şeyler öğrenmenin heyecanını öğretmenleriyle paylaştı.

Farklı yemek kültürlerinin buluşması amacıyla Tirat Mutfak Atölyesini hayata geçirdiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Okulumuzdan böyle bir talep geldiğinde seve seve kabul ettik. Kültürümüzün en önemli yemeklerinden birisi olan erişte ile ilgili her şeyi şefimiz, çocuklarımıza tüm ayrıntıları ile anlattı. Çok güzel bir gün geçirdiler. Okullarımıza bu tür katkılar vermeye devam edeceğiz” dedi.