banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin’in Mut ilçesinde park halinden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

MERSİN 16.06.2022, 15:42
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin’in Mut ilçesinde park halinden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Karşıyaka Mahallesi, eski Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Mut-Karaman istikametine seyir halinde olan Hasan Şan yönetimindeki 33 AAK 743 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, park halindeki tıra daha sonra telefon direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mut Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
23°
açık