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TGKA Genel Müdür Yardımcısı Türkmen, Vali Su’yu ziyaret etti
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGKA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, tanıtım çalışmalarının daha verimli ve sürdürülebilir olabilmesi amacıyla kent paydaşlarının katılımıyla düzenlenen programa katılmak üzere geldiği Mersin’de, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
MERSİN 15.01.2021, 16:59
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGKA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, tanıtım çalışmalarının daha verimli ve sürdürülebilir olabilmesi amacıyla kent paydaşlarının katılımıyla düzenlenen programa katılmak üzere geldiği Mersin’de, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru’nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Su, ziyaretlerinden ötürü Türkmen’e teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.Genel Müdür Yardımcısı Türkmen ise Vali Su’ya ajansın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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