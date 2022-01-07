"Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi

Mersin Polisi, Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz 2021 Projesi kapsamında birçok kamu kurumu, özel kuruluş ve derneklerde görev yapan personele konferans verdi. Ayrıca esnaf, mahalle ve muhtar ziyaretleri ile halk toplantıları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz 2021 Projesi" ile ben yerine “biz” bilinci oluşturmak, tek çatı altında birleşmek, muhtemel sorunlara karşı birlikte hareket etmek, yoksulluk, şiddet, intihar eylemleri gibi yaşanabilecek terör olaylarının önlenebilmesi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının oluşturulması, çocukların terör örgütlerinin birer maşası olmalarını engelleyerek, kendilerini bağımsız ifade etmelerini sağlamak ve milli bir şuur oluşturmak için ilimiz genelinde yer alan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve derneklerde görev yapan personele yönelik konferanslar yaptı.

İl genelinde AVM, fuar alanı, çarşı bölgesi gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme stantları kuran ekipler, ayrıca esnaf, mahalle ve muhtar ziyaretleri ile halk toplantıları yaptı.