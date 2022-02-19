TEKSİN üzerinden Başkan Seçer’e ulaştı, yeni hindisine kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TEKSİN üzerinden Başkan Vahap Seçer’e mesajını ileten Sema Nur Doğan’ın talebini hızla yerine getirdi. Beslediği hindisi kaybolan Doğan, Büyükşehir Belediyesinden hindi talebinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, temin ettiği hindiyi Doğan’a hızla ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesindeki evinin damında beslediği hindisi kaybolan Sema Nur Doğan’ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve hüzün çöktü. Aileden bir birey olarak gördükleri hindinin üzüntüsünü yaşayan Doğan ailesi, Başkan Seçer’den bir talepte bulundu. “Mesaj atmak istedim, ‘şansımı deneyeyim’ dedim. Hemen döndüler bana” diyerek, TEKSİN üzerinden mesajını Başkan Seçer’e ilettiğini belirten Sema Nur Doğan, yeni bir hindiye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Çok üzüldük, çok ağladık. Bizden biri gibiydi”

Hindisinin kaybolduğu günü anlatan Doğan, “8 Şubat Salı günü annemle hindinin yemini almak için dışarı çıktık. Eve geldik, babam yemini verdi saat 17.00’de. Yemini verdikten sonra kapısını da kapattık. 17.30’da babam tekrar yukarı çıktı. Hindi yoktu. Kapı da açıktı. Kaçtı veya kaçırıldı” dedi.

Hindisini özenle beslediğini belirten Doğan, “Mesaj atmak istedim Vahap Seçer başkanıma, ‘şansımı deneyeyim’ dedim. Çok seviyorduk. Sabah akşam çıkıp bakıyorduk. Çok üzüldük, çok ağladık. Alıştık, çünkü bizden biri gibiydi. TEKSİN’e başvurdum, şansımı denedim, oldu, çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum” diye konuştu.

“Talep bize ulaştıktan sonra hemen harekete geçtik”

Büyükşehir Belediyesinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Gönen Dabak ise kendilerine ulaşan talebi hızla yerine getirdiklerini vurgulayarak, “Sema Nur Hanım, TEKSİN uygulaması üzerinden bir taleple ulaştı. Çok sevdiği bir hindisi varmış, onu kaybetmiş ve üzüntüsünü dile getirerek başvuru yapmış. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi olarak bu talep bize ulaştıktan sonra hemen harekete geçtik. Kendisi şu an bize çok mutlu olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.