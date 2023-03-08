Teksin Mersin’de bir ayda 155 binden fazla görüşme sağlandı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin olduğu andan itibaren, gelen talepleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde karşılamak adına çalışmalarını yoğunlaştıran Teksin Mersin, bir ayda 155 binden fazla etkileşim aldı. Teksin Mersin’in etkileşimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 200’lük bir artış yaşadı.

Hem Mersinli vatandaşların hem deprem bölgesindeki vatandaşların hem de deprem bölgesinden şehre gelen vatandaşların tüm taleplerini alan Teksin Mersin ekibi, vatandaşların süreci daha kolay atlatabilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına, ekstra hassasiyetle gece gündüz çalıştı. Mersin’de yaşayan vatandaşların rutin hizmetlerle ilgili talep ve önerilerini de almaya devam eden Teksin Mersin, Alo 185 üzerinden bir ayda 120 bin 787 çağrıya yanıt verdi. Etkileşimlerin 33 bin 701’ini 0324 185 00 00 numaralı whatsApp hattı, 3 bin 400 de sosyal medya üzerinden gelen talep, şikayet ve öneriler oluşturdu.

“Geçen yılın aynı zaman dilimine göre %200’lük bir artış var”

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü ve Teksin İletişim Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ezgi Ayhan, depremin olduğu andan itibaren Teksin Mersin’de yoğunluk yaşanmaya başlandığını belirterek, “8 Mart 2023 itibariyle, yaklaşık bir aylık süreci geride bıraktık. Çok zorlu bir süreçti. Kurumumuz adına, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zorlu süreçte Teksin İletişim Koordinasyon Merkezi’nde, yaklaşık 155 bin adet etkileşim aldık. Bunun yaklaşık 120 bini çağrı merkezimiz üzerinden vatandaşlarımızın bize ulaştığı çağrılardan, 35 bini de hem sosyal medya hem whatsapp üzerinden bize gelen taleplerden oluştu. Geçen yılın aynı zaman dilimine göre, yüzde 200’lük bir artışla faaliyetlerimizi gerçekleştirdik” dedi.

“İlk süreçte yoğun olarak deprem bölgesinden gelen yardım talepleri vardı”

Çağrılarda ağırlıklı taleplerin, barınma başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri olduğunu ifade eden Ayhan, “Bu felaketin yaşandığı ilk birkaç gün diliminde, depremzede vatandaşlarımızdan gelen yardım talepleri vardı. Buradaki vatandaşlarımızın, bizler aracılığıyla yardım etmesine yönelik talepler de vardı. Deprem bölgesinden daha güvenli bölgelere bu da zaten genel olarak şehrimize oldu, tahliye talepleri bunun devamını oluşturdu. Biz yaklaşık 16 bin vatandaşımıza, deprem bölgelerinden şehrimize ulaşım desteği sağladık. Hemen akabinde yoğun bir konaklama talebi devam etti. Zaten kurum olarak şu anda da, halihazırda konaklama desteği verdiğimiz vatandaşlar var ve gelen taleplere göre devam ettiriyoruz. Bu süreçte 7 bin vatandaşımıza konaklama desteği sağladık. Aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, okullardan dağıtıma başlayarak kırtasiye malzemesi desteğimiz devam ediyor. Buraya yerleşen vatandaşlarımızın da başvurularını almaya başladık. Abonelik işlemleri de buna dahil” diye konuştu.

Ayhan, depremin sarsıntıya neden olduğu illerden biri olan Mersin’de, evlerine giremeyen vatandaşların çadır ve sıcak yemek taleplerini de karşıladıklarını belirterek, "Deprem zamanında Mersin halkında da ister istemez aynı durumu yaşadığımız için çadır, çadırlarda bulunan vatandaşlara su ve çorba desteği, toplanma alanlarına yönelik faaliyetlerimiz oldu. Şu süreçte artık daha çok depremzedelerimize yönelik destekler ile MESKİ çalışmaları, toplu taşımaya yönelik talep ve şikayetler gibi, Teksin’in normal rutinde devam ettirdiği faaliyetlere döndük” şeklinde konuştu.

Teksin etkileşim analizlerinin Başkan Vahap Seçer’le sürekli olarak paylaşıldığını da sözlerine ekleyen Ayhan, “Teksin İletişim Merkezi’nde oluşturduğumuz raporları, haftalık analizlerle Başkanımız Vahap Seçer’e sunduğumuz gibi ayrıca günlük dinamiklerimiz ne, vatandaşlarımızın istekleri ne yönde evriliyor, hangilerinde artış var, hangilerinde yoğunluk var, hangilerinde memnuniyet var, bunları da yoğun bir şekilde kendisiyle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.