Teknopark’ta üst yapı çalışmaları tamamlandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Mersin Teknopark’ı ziyaretinde talep edilen asfalt, kaldırım ve kilitli parke taşı çalışması kısa süre içerisinde yerine getirildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Mersin Teknopark’ı ziyaretinde talep edilen asfalt, kaldırım ve kilitli parke taşı çalışması kısa süre içerisinde yerine getirildi.
Üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülen araştırma-geliştirme çalışmalarının, Mersin’in ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı yapacak yeni teknolojileri üretmek amacıyla, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’ne kurulan Teknopark sahasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.
Teknopark’ın sahasında bazı çalışmaların yapılması yönünde alınan talep üzerine, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, bin metrekarelik çift taraflı kaldırım döşeme çalışması yapıldı. 300 metrelik alanda ise sıcak asfalt çalışması yürüten ekipler, bin 500 metrekarelik alandaki kilit parke döşemesiyle de Teknopark’a 45 araçlık otopark sahası kazandırdı.
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