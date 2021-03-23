Teknopanel yurt içi ve yurt dışı satışlarında rekora imza attı

MERSİN (İHA) – Teknopanel, 2020 yılını yurt içi ve yurt dışı satışlarda rekora imza atarak kapattı. Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, sandviç panel ve EPS ürünlerinde firma tarihindeki en yüksek satış rakamlarına ulaştıklarını belirterek, “İhracatta da bir rekor kırarak 2020 yılı ihracat rakamımızı 25 milyon 235 bin dolara çıkardık” dedi.

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, bir açıklama yaparak, 2020 yılını değerlendirdi. Kahveci, “Pandeminin ilk gününden itibaren aldığımız üst düzey tedbirlerle üretimimize ara vermeden sektörümüze hizmet vermeye devam ettik. Yurt içi ve yurt dışı satışlarımızda tarihi rekora imza atarak yeni yıla başladık” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminin ilk gününden itibaren önceliklerinin insan kaynağının sağlığı ve çalışma şartları olduğunu vurgulayan Genel Müdür Kahveci, “Covid-19 salgını kapsamında iş yerindeki çalışma düzenini en az personel bulunacak şekilde planlayarak, evden çalışma sistemine geçtik. Üretim hatlarımızda ise Sağlık Bakanlığının ve il sağlık müdürlüklerinin belirlediği öneri ve tedbirleri en kısa sürede uyguladık. Uluslararası yaşanan bu krizde üretim ve tedarik zinciri akışının yavaşlaması söz konusu olsa da biz müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve kesintisiz olarak karşılamayı başardık. Ülkemiz için çok önemli olan sahra hastanelerinin inşaatında kullanılan sandviç panellerinin yüzde 80’nini biz sağladık” diye konuştu.

“Tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık”

Kredi Garanti Fonunun (KGF) sağladığı imkanlarla haziran ayından itibaren Türkiye’deki yeni yatırımların ciddi olarak artmasıyla tüm fabrikalarının 24 saat çalışmaya başladığını kaydeden Kahveci, “2020 yılının ikinci yarısında artan üretim miktarımız ile sandviç panelde yıllık 8 milyon 700 bin metrekare, EPS ürünlerinde ise yıllık 1 milyon metreküplük üretim gerçekleştirerek firmamızın tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaştık. İhracatta da bir rekor kırarak 2020 yılı ihracat rakamımızı 25 milyon 235 bin dolara çıkardık” şeklinde konuştu.

“2021 ihracat hedefimiz 30 milyon dolar”

Hedeflerine ulaştıkları 2020 yılının ardından 2021 yılına da büyük projelerin tedarikçisi olarak başlamaktan çok gururlu olduklarını ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:

“İnşaat malzemeleri sektörünün durgun olduğu şu günlerde bile üretim tesislerimiz durmaksızın çalışmaya, hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye göre yılın ilk 2 ayında hem EPS hem de sandviç panel üretimimiz beklentilerimizin üzerinde yüzde 50’lik bir artışla gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte dünya genelinde öngörülemeyen ciddi bir durum yaşanmadığı takdirde üretim hatlarımızın aynı tempoda çalışacağına inanıyorum. İhracat faaliyetlerimiz her yıl artan ivmeyle devam ediyor. 2019 yılında 18 milyon dolar ihracat yaparken, 2020 yılında ihracat rakamımızı 25 milyon 235 bin dolara yükselttik. 2021 ihracat hedefimizi 30 milyon dolar olarak belirledik. Biz sanayi sektörü olarak 2020 yılında üretimimize ve diğer faaliyetlerimize ara vermeden, devletimizin verdiği desteklerle güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başardık. Bununla beraber özellikle yiyecek ve içecek sektörü olmak üzere birçok sektör geçtiğimiz yılı olumsuzluklar yaşayarak kapattı. Umarım önümüzdeki dönemde pandemi krizi son bulur ve tüm dünya olarak sağlıklı, refah ve güven içinde yaşamaya devam ederiz. Bunun için herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum.”