TEKNOFEST’te Mersin damgası

Mersin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji festivali ’TEKNOFEST Ödül Töreni’nden 10 ödülle döndü.

Merkez Yenişehir ilçesinde yer alan Eyüp Aygar Fen Lisesi, Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmaları ’sağlık ve ilk yardım kategorisi’nde, 9 bin 386 proje arasında ilk 10’a girerek Samsun’da gerçekleştirilen ödül töreninde, kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürü İmran Bağdemir elde edilen tarihi başarı ile ilgil yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz, Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle ödüllerini aldılar. Danışman biyoloji öğretmenimiz Ülgen Vural ve öğrencilerimiz Arda Yiğit Tok, Yusuf Süleyman Bakır ve Mina Naz Çelik’i tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ’TEKNOFEST KARADENİZ’de 2 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük ve en iyi sunum ve mansiyon olmak üzere toplamda 10 ödül aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST yarışmasından 10 ödülle kente dönen sevgili öğrencilerimizi ve değerli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.