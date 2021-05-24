Tekli: “Sanayicilerimiz, tam kapanma döneminde bile üretime ve ihracata devam etti”

MERSİN (İHA) – Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile buluşmalarında, sanayicilerin tam kapanma döneminde bile üretime ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Tekli, “Hatta cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamları pandemi döneminde ortaya çıktı” dedi.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik’i makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ziyarete, Tekli’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Haddat, Seyfetullah Işık, Denetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Akyüz, Hasan Yıldırım, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve Eğitim ve Güvenlik Koordinatörü Hasan Basri Uçar katıldı.

“Sanayicimiz üretime ara vermiyor”

Tekli, ziyarette yaptığı konuşmada, “Yaklaşık bir yıldır tüm dünyada etkisini gösteren pandemiye rağmen sanayicilerimiz üretime hiç ara vermediler. Devletimizin sanayicilerimize sağladığı imkanlar ve üst düzey sağlık önlemleri ile tam kapanma döneminde bile üretime ve ihracata devam eden sanayicilerimiz, bu zorlu süreçte ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüler. Hatta cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamları pandemi döneminde ortaya çıktı. Önce ülkemiz, sonra kentimiz için üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.