Tekli: "Gençler yeniliğe ayak uydurmalı"

İç Mimarlar Odası Mersin Temsilcisi Burçin Köksal ve İç Mimarlar Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret ederek Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz’dan bilgi aldılar. Gençlere tavsiyelerde bulunan Tekli, gençlerin yeniliğe ayak uydurmaları gerektiğini söyledi.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Mersin bölgesi başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm işletmelerimizi yalın üretim teknikleri ile işletmeleri israflardan arındırarak verimliliklerinin artmasını sağlayıp, dijitalleşmelerinde öncü olarak, işletmelere kazandırılan esnek yapıları ile rekabetçi, dinamikleri güçlü yenidünya düzenine adapte hale getirmek" dedi. Gençlerin de bu oluşumun içinde olarak yeniliğe ayak uydurmaları gerektiğini söyleyen Tekli, "Gençlerimize de yalın felsefeyi benimseterek kendi bünyelerinde uygulamalarını sağlamak ve yalın dönüşüm ile birlikte dijitalleşmiş işletmelerimizin dünyada öncü ve örnek işletmeler haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi’nin Mersin için büyük bir kazanç olduğunu belirten İç Mimarlar Odası Mersin Temsilcisi Burçin Köksal ise, "Mersin’de böyle bir yenilik merkezinin oluşması bizleri oldukça heyecanlandırdı. Mersin’deki Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi diğer tüm illere örnek olmalıdır. MTOSB Başkanı Sabri Tekli başta olmak üzere bu merkezin oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.