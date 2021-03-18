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Tekin: "Pazar çeşitliliğinde yeni rotalarımızdan biri Afrika olmalı"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Afrika’daki 54 ülkenin 39’una ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pazar çeşitliliğine yönelik çalışmalarında Afrika kıtasına da yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

MERSİN 18.03.2021, 11:34
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Tekin: "Pazar çeşitliliğinde yeni rotalarımızdan biri Afrika olmalı"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Afrika’daki 54 ülkenin 39’una ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pazar çeşitliliğine yönelik çalışmalarında Afrika kıtasına da yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye’nin Afrika’ya yönelik 15,2 milyar dolarlık ihracatından hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yaklaşık 677 milyon dolar pay aldığını belirten Başkan Gürkan Tekin, “Fiyat bazlı rekabetten ziyade kalite, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalı ürün ihracatına dayalı rekabeti esas alan bir yapıya doğru gelişim gösteren sektörümüz, Afrika ülkelerinin sunduğu fırsatları da çok iyi değerlenmelidir” dedi.

"Pazar çeşitliliğini artırmak başka çıkış yolu görünmüyor"

Ham madde, aksesuar ve nitelikli insan gücünün bir arada olmasının verdiği avantajla esnek üretim yapabilen ve hızlı termin ile rakiplerinden pozitif ayrışan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ana pazarını Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oluşturduğunu ifade eden Başkan Gürkan Tekin, “Sektör ihracatımızın yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında Covid-19 virüsünün mutasyonları nedeniyle mağazaların kapanması, döviz kurundaki hızlı dalgalanmalar, ham madde tedarikinde sorunlar yaşanması nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçısı firmalar zorlu bir sınavdan geçiyor. Ortaya çıkan bu konjonktürde pazara yakın olmak, hızlı üretim gibi avantajlarımız maalesef sorunlarımızı çözmüyor. Bir yandan bu pazarlardaki süreci takip ederken diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika gibi yeni pazarlar konusunda her zamankinden daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu pazarlara erişim konusunda hükümetimizden de destek bekliyoruz” diye konuştu.

"Afrika’nın 17 ülkesinde sektör ihracatımızı artırdık"

1 milyar 340 milyon kişinin yaşadığı Afrika’da 2030 yılındaki nüfusun yüzde 25,9 artışla 1 milyar 700 milyon kişiye ulaşmasının öngörüldüğünü kaydeden Başkan Tekin, şunları söyledi:

“Afrika, ülkemiz için gün geçtikçe önemi artan bir pazar olarak öne çıkıyor. Son yıllarda diplomatik temsilciliklerimizin sayısının artması, insani yardımlar, eğitim, kültür ve ulaşım gibi birçok alanda kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi bu kıtada ülke olarak ciddi kazanımlar elde etmemizi sağladı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları olarak bizler de bu uygun şartları kendi lehimize ve Afrikalı insanların yararına değerlendirmeliyiz. Geçen yıl sektörümüz bu kıtada en fazla ihracatı Libya, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus pazarlarında gerçekleştirdi. 39 ülkeye yönelik sektör ihracatımızda 17 ülkede artışlar sağladık. İhracat hacminde en yüksek artışları Gambiya, Gana ve Uganda’da yakaladık. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Gülle, Afrika’da artan talepler için Gana’da lojistik merkez kurulacağını açıkladı. Ayrıca 1 Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı Anlaşması 3,3 trilyon dolarlık bir serbest ticaret pazarı oluşturdu. Ticarette oluşan bu elverişli iklimi Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmaları olarak sürdürülebilir şekilde değerlendirmeliyiz.”

"Şubat ayında 24,3 milyon dolarlık ihracata imza attık"

Türkiye’nin şubat ayı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını da değerlendiren Başkan Tekin, bu ayda sektörün 1,51 milyar dolarlık dış satıma ulaştığını, bölge ihracatının ise 24 milyon 348 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Tekin, “AHKİB olarak ihracat pazarlarında 3 bin 673 ton ürünü değerlendirirken, en fazla ihraç ettiğimiz ürün gruplarında 9,9 milyon dolar değer ile bayan dış giyim birinci, 4,4 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya (çadır çuval vb.) ikinci, 3,4 milyon dolar değer ile bay dış giyim üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında 5,5 milyon dolar değer ile İspanya geldi. Bu ülkeyi 4,7 milyon dolar değer ile Almanya, 1,4 milyon dolar değer ile Hollanda takip etti. Bu üç ülkenin bölge ihracatındaki payı yüzde 47 oldu. Şubatta en güçlü ihracat artışlarını yakaladığımız pazarlara baktığımızda ise yüzde 4 bin 237 artış ve 1 milyon dolar ile Bulgaristan, yüzde 445 artış ve 770 bin dolar ile İtalya, yüzde 264 artış ve 1,2 milyon dolar değer ile Amerika Birleşik Devletleri ilk üç sırada yer aldı.”
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