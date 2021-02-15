banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

banner445

Son Dakika
WhatsApp soruşturmasında karar çıktı
WhatsApp soruşturmasında karar çıktı
Mercedes 1 milyon aracını neden geri çağırdı?
Mercedes 1 milyon aracını neden geri çağırdı?
Toplu taşıma yasağında önemli değişiklik
Toplu taşıma yasağında önemli değişiklik
HDP’den AK Parti’ye büyük katılım
HDP’den AK Parti’ye büyük katılım

Tekin: "Ham madde maliyetleri üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi zayıflatıyor"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, son aylarda pamuk ipliği ve pamuk elyafındaki fiyat artışları ile ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin maliyetlerinin yükseldiğini, buna bağlı olarak sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğin zayıfladığını belirtti. Başkan Gürkan Tekin, “Yurt genelinde bir milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, ülkemizin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için hükümetimizden ivedilikle dengeleyici tedbirler almasını bekliyoruz” dedi.

MERSİN 15.02.2021, 10:17
2
Tekin: "Ham madde maliyetleri üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi zayıflatıyor"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, son aylarda pamuk ipliği ve pamuk elyafındaki fiyat artışları ile ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin maliyetlerinin yükseldiğini, buna bağlı olarak sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğin zayıfladığını belirtti. Başkan Gürkan Tekin, “Yurt genelinde bir milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, ülkemizin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için hükümetimizden ivedilikle dengeleyici tedbirler almasını bekliyoruz” dedi.

2020 yılında 17 milyar 143 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pamuk ipliği ve pamuk elyafı piyasasındaki fiyat artışlarının kumaş fiyatlara yansımasından dolaylı etkilendiğini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, “Pamuk ipliği ve pamuk elyafında dünya piyasasında yüzde 15-20 fiyat artışları yaşanırken ülkemizde bu oranların üzerinde artışlar oldu. Buna rağmen ülkemizin pamuk ipliği ve elyaf üretimi zaten yetersizken bu üreticilerin ihracata yönelmeleri sonucunda kumaş üreticileri çalışmak için ham madde bulmakta zorlanmaya başladılar ve kapasitelerini düşürdüler. Haliyle hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri olarak bizler de üretimde kullandığımız kumaşların tedarikinde sorunlarla karşılaşmaya başladık. Diğer yandan son günlerde navlun fiyatlarında yüzde 500’lere varan artışlara bir de konteyner bulamama sorunu eklendi ve bu sıkıntının bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Bütün bunlara yılbaşından itibaren yüzde 22’lik işçilik maliyetindeki artışın da eklenmesiyle girdi maliyetlerimiz ciddi şekilde yükseldi. Dünya piyasalarında fiyat tutturmakta zorlanmaya ve sipariş kayıpları yaşamaya başladık” diye konuştu.

“Katma değeri yüksek üretimin korunması için uygun maliyetli ham maddeye erişim kolaylaştırılmalı”

Covid-19 salgını sürecinde tüketicilerin pamuklu ürünlere olan talebinin arttığını, bu süreçte dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden Hindistan’da korumacılık tedbirlerinin devreye girdiğini ve ihracatın kısıtlandığını, Çin de ise ham madde açığının Özbekistan üzerinden karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Tekin, şunları söyledi:

“Dünya genelinde artan fiyatlardan dolayı pamuk ipliği ve pamuk elyafı ihracatımızda artış olurken çok daha fazla katma değerli üretim gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon üreticisi firmalar olarak ham madde bulmakta zorlanıyoruz. Pamuk ipliği ve pamuk elyafı ithalatının kolaylaştırılması, yerli iplik firmalarının ihracat yerine iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendirilmesi Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe katma değeri yüksek sürdürülebilir üretimin ve ihracatın korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Hindistan’ın uyguladığı tarzda tedbirlerin ülkemizde de uygulanmasını bekliyoruz.”

“ABD’ye vergisiz ihracat sektörümüz için çok önemli”

Pazar çeşitliliğine yönelik gelişmelere de değinen Başkan Gürkan Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün hedef pazarlarında en ön sırada bulunan ABD’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Türk Ticaret Merkezi açmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Başkan Gürkan Tekin, “ABD’nin sanayi ve ticaret merkezi Chicago’da Türk Ticaret Merkezi’nde öncelikli sektörler arasında hazır giyim ve konfeksiyon da bulunuyor. 2020 yılında ABD pazarında 793,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüzün bu yapıda etkinliğini artıracağına inanıyoruz. Ancak ABD pazarına vergisiz mal satabilmek için iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilip yeni anlaşmalarla zenginleştirilmesine ihtiyaç bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında AHKİB’in ihracatı yüzde 38 arttı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ve AHKİB’in ocak ayı ihracat verilerini de değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, “2021’in ilk ayında Türkiye olarak hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 1,52 milyar dolara ulaşırken bölge ihracatımız yüzde 38 artışla 27,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda üretime ve ihracata devam edip ülkemize döviz kazandıran tüm üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Ocak ayında AHKİB üyesi ihracatçıların 3 bin 494 ton ürüne küresel pazarlarında değer kazandırdığını vurgulayan Başkan Tekin, bu dönemde en fazla bayan dış giyim, bay dış giyim, diğer hazır eşyalar ve pamuklu ev tekstili satışı yaptıklarını, bu dört ürünün ocak ayı ihracatının yüzde 87’sini oluşturduğunu söyledi. Başkan Tekin, “Bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde ilk sırada 12,7 milyon dolar değer ile bayan dış giyim yer aldı. Bunu 4,64 milyon dolar değer ile bay dış giyim ve 4,61 milyon dolar değer ile diğer hazır eşyalar takip etti. Suni sentetik yatak kıyafetleri, diğer spor ve yüzme kıyafetleri, konfeksiyon, yünlü yatak kıyafetleri ve diğer ev tekstili ürünlerinde dikkat çeken artışlar sağladık” diye konuştu.

Başkan Tekin, ocak ayı ihracatında AHKİB’in en önemli pazarlarının yine Avrupa ülkeleri olduğunu, ABD pazarında da önemli artışlar elde ettiklerini dile getirip şöyle konuştu:

“AHKİB olarak ocak ayında en fazla ihracatı 6,9 milyon dolar ile İspanya’ya gerçekleştirdik. Yüzde 164 artış yakaladığımız Almanya 6,7 milyon dolar değer ile ikinci sırada, yüzde 428 artış ve 2,5 milyon dolar değer ile Polonya üçüncü sırada yer aldı. Ocak ayında ihracat hacminde en fazla artışı yüzde 2 bin 196 artış ve 818,5 bin dolar değer ile Bulgaristan pazarında elde ettik.”
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16