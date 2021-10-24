TBF Başkanı Türkoğlu, ÇBK’yı ziyaret etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen’i kulüp tesislerinde ziyaret etti.

TBF CEO’su Ömer Onan ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım’ın eşlik ettiği Türkoğlu’na tesisi gezdiren Çevirgen, Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmek ve genç yıldızları milli formayla tanıştırmak istediklerini söyledi. Federasyon Başkanı Türkoğlu ise farklı mimarisiyle dikkat çeken tesisi Türk basketboluna kazandıran Çevirgen’e teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.