Tatil bölgesi Erdemli’de temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden olan Mersin’in Erdemli ilçesinde, bayram tatiline girilmesiyle birlikte yoğunluk neredeyse on katına çıktı. Yoğunluğun arttığı bölgede herkes tatile çıkarken, temizlik personeli hummalı çalışmalarına devam etti.

Kurban Bayramı’nda sıcakların ve kalabalığın bir araya gelmesiyle temizlik bir kat daha önem kazandı. Sıcak hava, bakterilerin hızlıca çoğalmasına neden olduğu için temizlik işlerinin önemi daha da arttı. Bu nedenle Erdemli Belediyesi ekipleri, kentte temizlik sorununun yaşanmaması için 7/24 hizmetini sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, sera ve bahçe aralarında biriken ve yol kenarlarına bırakılan otları temizliyor, çöpleri topluyor, çöplerden kaynaklanan kirliliğe karşı kötü koku ve bakterileri dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama yapıyor.

Kış aylarında nüfusu 140 bin olan Erdemli ilçesi, yaz mevsiminin gelmesiyle turizm patlaması yaşamakta ve nüfusu 1 milyona yaklaşmakta. Bundan dolayı, Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, bayram ve yaz tatili sebebiyle artan nüfusun hizmet ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalışıyor. Ekipler, halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda, sıfır rakımından Torosların zirvesine kadar titizlikle görevlerini yerine getiriyor.

Vatandaşlar durumdan memnun

Ekiplerin özverili çalışması ise vatandaşlar tarafından takdir ediliyor. Erdemli Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Ali Uysal, “Bu yaz gününde bu sıcakta, yağmur demeden, çamur demeden ekipler komple çalışıyor tertemiz bir hizmet. Daha güzel bir Erdemli için ekiplere çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.