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Taşucu’nun kanalizasyon sorunu sona erdi
Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde, ’terfi merkezi ve terfi hattı projesi’nin tamamlanarak bölgenin kanalizasyon sorununun ortadan kaldırıldığı bildirildi.
MERSİN 03.01.2021, 11:26
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Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde, ’terfi merkezi ve terfi hattı projesi’nin tamamlanarak bölgenin kanalizasyon sorununun ortadan kaldırıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) sözleşme bedeli 9 milyon 138 bin TL olan kanalizasyon imalatları kapsamında, 8 bin 355 metre terfi hattı, 168 metre cazibeli hat, 2 paket atıksu terfi merkezi, 5 kanalizasyon bacası, 7 tahliye vana odası ve 7 vana odasının yapımı tamamlandı. Taşucu bölgesinin atıksuları terfi merkezi aracılığıyla Silifke Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, arıtma işlemi gerçekleştiriliyor. MESKİ’nin çalışmaları sayesinde mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri kanalizasyon altyapısına kavuştu.Taşucu Mahalle Muhtarı Adnan Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Taşucu’na geldiğinde, ’Ben bu terfi hattını yılsonuna kadar bitireceğim’ şeklinde söz verdiğini hatırlatarak, "Bu sözünü tuttu. Taşucu’na çok iyi bir iş yapıldı. Taşucu’nun biraz daha önü açıldı. Bizim uzun süredir beklentimiz olan altyapımız ana terfi hatları bitti. Mahallemizde her yer, sokaklarımız tertemiz olacak. Görüntü kirliliği kalmayacak. Bunların hepsi bu aşamadan sonra daha güzel olacak. Terfi istasyonu bağlandıktan sonra denizlerimiz daha temiz olacak. İnsanlar daha güvenle denize girebilecekler" dedi.
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