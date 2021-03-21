Tarsus’un hedefi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmek

Tarsus tarihi kent merkezinin ’dünya kültür mirası’ listesine girmesi için Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, UNESCO’dan bir heyetin haziran ayında ilçeye geleceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, antik çağlarda Akdeniz havzasının en önemli metropollerinden biri olan Tarsus, tarihi ve kültürel mirasını bugünlere kadar ulaştırmış nadir kentlerden biri. Tarsus Belediyesi de ilçenin bu değerlerinin daha etkin şekilde korunmasını ve tanıtılmasını amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası kapsamına alınması için çalışma başlattı.

Bozdoğan bu kapsamda, Almanya UNESCO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Felix Leonhart, Wiesbaden eski Belediye Başkanı Dr. Helmut Georg Müller, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Stuttgart Dress & Sommer Yöneticisi Mustafa Kösebay, Türk Alman Sağlık Vakfı Yönetim üyesi Rafet Solak ve inşaat mühendisi/yatırımcı Huriye Yaman Yılmaz ile birlikte online görüşmelerde bulundu. Toplantılarda, Tarsus’un tarihi ve kültürel değerlerini, tarihteki yerini anlatan Bozdoğan, UNESCO heyetinin ilgisini Tarsus’a çekmeyi başardı. UNESCO uzmanları Tarsus’un tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görmek, Tarsus Belediyesinin koruma projelerini incelemek üzere haziran ayında ilçeye gelecek.

"Tarsus ebediyen dünyanın en güzel şehirleri arasındaki yereni alacak"

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Bozdoğan, “Dünya kenti Tarsus’un tarihi geçmişinin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasıyla birlikte, bilinen tarihten daha eski bir yerleşim yeri olduğu gözler önüne serilecek. Bu tarihi geçmişi ortaya çıkarabilmek için UNESCO’nun vereceği desteğe ihtiyaç duyuyoruz. UESCO temsilcileri, tarih araştırmacıları ve uzman arkeologlar ile yaptığımız görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda teknik bir heyet haziran ayında Tarsus’a gelip araştırma yapacak. Filozofların ve ilklerin şehri Tarsus’a tarihi ve turistlik açıdan günlük değil, kalıcı çözümler üretme noktasındaki kararlılığımız, tıpkı kent tarihimiz gibi yüzyıllar boyunca evrensel boyutta sürecek ve Tarsus ebediyen dünyanın en güzel şehirleri arasındaki yerini almış olacak” dedi.