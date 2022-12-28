Tarsus’un 101. yılı Moğollar konseriyle kutlandı

Tarsus Belediyesi, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Moğollar konseriyle kutladı.

Tarsus’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde, yeni kurulan Çocuk Korosu ve Tarsus Kent Orkestrası sahne aldı. Ardından sahne alan müzik grubu Moğollar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Tarsuslulara unutulmaz bir akşam yaşatan Moğollar grubu, Cem Karaca ve Barış Manço’nun da sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan "Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyorum. Halkın müziğini yapan ve beni inanılmaz duygulandıran Moğollar’a teşekkür ediyorum. Az önce Cahit abiye söylüyordum. Üniversitesi yıllarıma gittim. Bize ciddi anlamda mücadelemizi öğreten, sevdamızı ortaya koyan müzikleri yaptılar, onları dinlettiler" dedi.

"Tarsus Belediyesi halk ne istiyorsa onu yapacak"

Tarsus’a hizmetlerin yapılması için söz verdiğini kaydeden Bozdoğan "Tarsus Belediyesini halk yönetecek, Tarsus Belediyesi halk ne istiyorsa onu yapacak. 30 yıldır açılmayan plajımız açılıyor. Yeni bir mücadelemiz başladı o da Tarsus’un hakları. Ve bu hakları alma mücadelesinde hepinizin hep birlikte hedefe kilitlenmesi gerekiyor. Sizleri çok seviyorum saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tarsuslularla birlikte bu anlamda günde burada olmaktan mutlu olduklarını kaydeden Moğollar grubundan Taner Öngür "Grup 1968’de kuruldu. Tarsus’un kuruluşunun yıl dönümünde burada olmaktan çok mutluyuz. Etkinlik çok güzel geçiyor. Belediyelerin kültür sanat faaliyetlerinde bulunması çok çok önemli. Bizimde 55. yılımız ve sizlerle birlikte kutluyoruz. Aynı zamanda Tarsus’un il olması gayesini takdire şayan buluruz. Bizde Moğollar ekibi olarak Tarsus’un il olması gerektiğini düşünüyor ve destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konsere gelmekten çok mutlu olduğunu dile getiren bir izleyici şunları söyledi: "Konseri çok güzel buldum. Ayrıca arkadaki ekranda Moğollar’ın verdiği mesajlar çok güzeldi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili mesaja bayıldık. Çocuk Korosu’nu çok beğendik, Kent Orkestrası da çok başarılıydı. Çocuk Korusu’nu özellikle tebrik ediyorum. Kısa sürede büyük işler başarmış. Reyhan Bezdüz hocamızın eline sağlık. Her şey harikaydı, belediyemize teşekkür ederiz."