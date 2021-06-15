Tarsus’taki grup yollarında yenileme çalışması başlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinin ova bölgesinde yer alan ve tarım ürünleriyle öne çıkan Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yolunda yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol asfalt birimi ekipleri, 22 kilometrelik yol üzerinde zemin revize ile düzenleme ve kenarında ıslah çalışması uygularken, kombi araçlarıyla zemin yenileme işlemini yerine getiriyor.

“Grup yollarımız 5-6 senedir çok kötü durumdaydı, çilemiz sona eriyor”

Halitağa Mahalle Muhtarı Murat Zorlu, mevcut yolda daha önce kazaların meydana geldiğini, uzun yıllar sonra yol çalışması gerçekleştirildiğini için çok memnun olduğunu ifade etti. Zorlu, “Grup yollarımız 5-6 senedir çok kötü durumdaydı. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız duyarlı oldu. Çünkü burası aşağı yukarı 8-10 köyü birbirine bağlayan yoldur. Hasat dönemi bu çalışma çok yerinde oldu" dedi.

Yolun zemininde ciddi yıpranmalar olduğunu ve artık kullanımının zorlaştığını söyleyen Akarsu Mahalle Muhtarı Engin Elmacı ise “Bizim bu grup yolu 5-6 senedir kullanılmayan duruma düşmüştü. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. O da dileğimizi kabul etti, çalışmaları başlattı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.