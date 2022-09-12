Tarsus’ta yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal bölgelerde mahalle bağlantı yollarında zeminden kaynaklı sorunları ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Tarsus’a bağlı kırsal mahallelerden olan Karadiken ve Pirömerli arasında ulaşımı sağlayan ve yıpranan zemini nedeniyle sıkıntı oluşturan 5 kilometrelik yol asfaltlandı.

Bölgede bulunan diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından da sıklıkla kullanılan Karadiken-Pirömerli yol ağında önce zemin iyileştirmesi uygulayan ekipler, ardından kombi araçlar vasıtasıyla çift kat sathi asfalt kaplama çalışmasını yerine getirdi. Ayrıca Pirömerli-Kaklıktaşı mahalleleri arasında kalan yol ağı üzerinde de 500 metre uzunluğunda sathi asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Boztepe Mahallesi’ne kadar uzanan grup yolunun bir bölümünün geçtiğimiz yıl yapıldığını ve kalan bölümünün de şimdi yapıldığını belirten Pirömerli Mahalle Muhtarı Bilal Koçak, söz konusu yolun uzun zamandan sonra asfaltlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.