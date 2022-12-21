Tarsus’ta yol çalışmaları sürüyor

Tarsus’un doğusunda bulunan ve nüfus yoğunluğu ile kırsaldaki en büyük yerleşim yeri olan Yenice Mahallesi’nde, Mersin Büyükşehir Belediyesince başlatılan cadde ve bulvar yenileme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi’nin ana arteri konumunda olan ve yakın mahallelerde yaşayan vatandaşların da sık kullandıkları Uğur Mumcu Caddesi’nin, geçtiğimiz yıl yapılan D-400 Karayolu ile hemzemin geçidi arasındaki bölümünün ardından hemzemin geçidi ile stadyum yoluna kadar uzanan 700 metre uzunluğundaki kısmında da yoğun bir çalışma yürütüldü.

Bölünmüş olan söz konusu yol ağında bozuk zemin söküm işlemleriyle birlikte, zemin iyileştirme, temel serimi, orta refüj ve kaldırım yenileme, yağmur suyu hatlarının revize edilme faaliyetleri yerine getirildi. Zemin hazırlık işleminin ardından ise yola çift kat sıcak asfalt serimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenice’den doğu-batı aksında geçen ve yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde ve ayrıca Sıtkı Baba Caddesi’nde de benzer çalışmaları tamamlayarak, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladı.

“Çok sağlıklı ve kaliteli bir yol yapıldı”

Yenice’de esnaflık yapan ziraat mühendisi Nazım Aydöner, Uğur Mumcu Caddesi’nde yapılan çalışmayı çok beğendiğini söyleyerek, “Yıllardır buradaki yol hep bozuktu. Yani daha önceleri de 5 defa yapılmasına rağmen her sene çöküyordu. Ama bu yıl yapılan yol hakikaten güzel oldu. Ve eminim ki bu yolun en az 15-20 yıl bozulmadan, tırlar da geçse, şeklini bozmadan duracağına inanıyorum. Çok sağlıklı, kaliteli ve yıllardır gördüğüm en sağlam yol yapıldı” dedi.