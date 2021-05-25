Tarsus’ta yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Tarsus Belediyesince ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Öğretmenler ve Anıt mahallelerinde çalışmaların büyük bir kısmını tamamlarken, Şehitishak Mahallesi’nde bozuk sokak yollarının onarımı için çalışmalara hız verildi. Yapılan çalışmada bazı sokaklarda bozuk parkeler sökülürken, zemin tesviyesi ile yollar asfalta serilmesine hazır hale getiriliyor.

Şehir merkezinde yapılan bu çalışmaların yanı sıra Egemen, Baharlı, Kelahmet, Akarsu, Hacıbozan, Konaklar, Nemiroğlu, Ballıca, Kocaköy, Çiçekli, Alifakı, Dedeler,Taşkuyu, Sayköy, Kerimler, Cinköy, Kaleburcuve Heleke mahalleri olmak üzere toplam 18 kırsal mahallede yollara serme, sıkıştırma işlemi yapan ekipler, gerekli bölümlere sıcak asfaltlama işlemi yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çalışmaları devam ettirirken, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de yeni yollar açarak vatandaşların yolculuk yapabilecekleri ilçesinin ulaşım ağını genişletiyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmetleri ihtiyaç önceliğine göre bir bir hayata geçireceğiz" dedi.