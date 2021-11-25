Tarsus’ta vezneler hafta sonu da açık

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2021 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri ödeme süresinin 30 Kasım 2021 Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğini hatırlatarak, bu hafta sonu da veznelerin açık olacağını söyledi.

Vergilerini henüz ödememiş vatandaşlara çağrıda bulunarak, ödemelerin son güne bırakılmamasını isteyen Bozdoğan, vatandaşların vergilerini rahat bir şekilde yatırmaları için gerekli planlamayı yaptıklarını söyledi. Son gün karışıklığını ve yoğunluğunu yaşamak istemeyen vatandaşların bir an önce ödemelerini yapması gerektiğini belirten Bozdoğan, ”Zamanında yapılan ödemeler, hem mükellefler hem de belediye açısından faydalıdır” diye konuştu.

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerin 2021 yılı 2. taksitleri ödeme süresi 30 Kasım 2021 tarihinde sona ereceğini belirten Bozdoğan, “Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmesini istemiyoruz. Bu nedenle gerekli duyurularımızı yapıyoruz. Zamanında yapılan ödemeler halkımız ve belediyemizin lehine olacaktır. Ödenen her vergi vatandaşlarımıza hizmet olarak geri döneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biz göreve gelirken

çalmayacağız, çaldırmayacağız demiştik. Bu sözümüzü tutarak şehrimizi hizmetlerle donatıyoruz" dedi.

Oluşabilecek yoğunluğu aza indirmek için Atatürk Çarşısı içerisinde bulunan belediye tahsilat veznesinin ve belediye Gelirler Müdürlüğü veznelerinin tam kapasite çalışacağını kaydeden Bozdoğan, oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için hafta sonuna denk 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü de veznelerin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında açık bulundurulacağını söyledi. Bozdoğan, pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafenin korunması adına isteyen vatandaşların vezne kuyruğuna girmeden vergilerini online olarak belediyenin internet sitesinden ödeyebileceğini de sözlerine ekledi.