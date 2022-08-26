Tarsus’ta üreticilere ücretsiz mısır tohumu dağıtılacak

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediyeye ait arazide ekimi gerçekleştirilen ’silajlık mısır’ tohumu, çiftçilere ücretsiz dağıtılmak üzere hasat edildi.

Tarsus Belediyesi, çiftçilerin üretime teşvik edilmesi için gelirlerini arttıracak hamlelerle hayvancılıkla uğraşan üreticileri desteklemeye devam ediyor. Yerli üreticilere rahat bir nefes aldırmak ve hayvancılıkta üretimin arttırılması çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, üreticiye ücretsiz olarak dağıttığı silajlık tohumun hasadını tamamladı.

Üreticiye dağıtımını yaptığı tohum, Tarsus Belediyesi bünyesinde atıl durumda olan araziye ekilerek meyvelerini verdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde mayıs ayında verilen ve mibzerle ekimi gerçekleşen silajlık mısır tohumunun 3 buçuk ay sonunda tarlada hasadı yapıldı. Hasatta 20 tonluk silaj elde edildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla yapılan destekten elde edilen silajlar, 50 kilogramlık paketlere koyulup ücretsiz olarak üreticilere dağıtılacak.

Yapılan destekten memnuniyetini dile getiren büyükbaş hayvan yetiştiricisi Recep Canatan "Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Tarsus’un büyük ve küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla ekmiş olduğumuz mısır silajının hasadını yaptık. Yapılan bu çalışmalardan çok memnunuz” dedi.

Tarsus Belediyesi ziraat mühendisi Mehmet Özer, “Bugün burada Tarsus Belediyesi arazilerinde silajlık mısır tohumlarının hasadını gerçekleştiriyoruz. Arazimiz 8 dekarlık bir arazi. Dönüm başına ise 3 ile 5 ton arası silajlık mısır düşüyor. 3 buçuk ay içerisinde ise hasat zamanı geliyor. Bu doğrultuda başkanımızın verdiği talimatla küçük ölçekli hayvan üreticilerine, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 50 kilogramlık torbalara mısır silajlarını paketleyip ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.