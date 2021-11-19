Tarsus’ta üreticilere organik gübre desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “Organik Tarım Projesi” kapsamında eğitimlerini tamamlayan üreticilere organik gübre dağıtımı sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Toroslar ilçesinde 19 üreticiye yönelik dağıtımın ardından Tarsus’ta da 81 üreticiye 250’şer kilogramlık gübreler teslim edildi.

Tarsus Koordinasyon Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, projelere her bölgenin kendi iklim ve ekonomik şartlarına göre, üreticilerle ve muhtarlarla görüşerek karar verdiklerini söyledi. Tarım alanında verdikleri destekleri tek tek anlatan Gökçek, “Mersin’de tarımla alakalı ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak bir ucundan tutup üreticilerimize bir nebze de olsa yardımda bulunuyoruz. Tabi organik tarım da bunun içerisinde farklı bir projemiz. İnsan dostu ve çevre dostu bir proje olarak bu projeye başladık. Toroslar’da 19 üreticimiz, Tarsus’ta da 81 üreticimiz bizimle beraber bu projede yer alma nezaketi gösterdi” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü ve Meclis üyesi Ali Uyan ise Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin sürekliliğine dikkat çekerek, “Hemen hemen her ay buraya geliyoruz, sizin gibi üretici dostlarımızla, kardeşlerimizle, ablalarımızla, ağabeylerimizle. Bu neyi gösteriyor? Mersin Büyükşehir Belediyemiz boş durmuyor. Organik tarım gerçekten insanlık adına, tüm dünya adına aslında çok önemli bir uygulama” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Av. Ünzile Kuru da yapılan destekten dolayı Başkan Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Eminim bu dağıtılan ürünler sizlere, doğal gübre kullanımıyla tarıma, çevreye ve dolayısıyla bir sonraki nesillere faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üreticilere gübreleri dağıtıldı.