Tarsus’ta ’Turizm Rotası Yürüyüşü’ gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Komisyonu girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tarsus Belediyesi tarafından organize edilen, ’Turizm Rotası Yürüyüşü’ yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kleopatra Kapısından başlayan yürüyüşe CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Belediye Başkan yardımcıları Ünzile Kuru ve Ali Dinsever ile Büyükşehir Belediyesi Tarsus ve Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, belediye meclis üyeleri, kent konseyi temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.

Tanıtım levhaları ve çiçekler ile yönlendirilerek gerçekleştirilen yürüyüş, Kleopatra Kapısından başlayıp sırasıyla Gözlükule Höyüğü, Saint Paul Kilisesi, Kırkkaşık Bedesteni, Hz. Daniyal Cami, Şahmeran Hamamı ve Tarihi Evler güzergahında devam edip Saint Paul Kuyusunda son buldu.

Tarihi geçmişi 10 bin yıl olarak bilinen ancak Orta Toroslar Yüzey Araştırma ekibi tarafından yapılan son yüzey araştırmalarında yontma taş devrine ait çeşitli kullanım eşyalarının bulunmasıyla birlikte tarihi geçmişinin 300 bin yıla dayandığı ifade edilen Tarsus’un, tarihi ve turistlik değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Tarsus’un değerlerinin ortaya konulması ve tanıtımının yapılarak turizm potansiyelinin arttırılması konusunda çaba sarf eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kentimizin tarihi ve kültürel varlıklarının korunması öncelikli hedefimiz. Bu amaçlar doğrultusunda başta Kültür ve Turizm Başkanlığımız olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yetkilileri ile sürekli temas halindeyiz. Kentimizde bulunan tarihi eserlerin korunmasının yanı sıra turizme yeni kazandırılacak alanların ve tarihimize değer katacak yapıların restorasyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yaptığımız girişimler ve çalışmalar ile geçmişte birçok medeniyete başkentlik yapmış, filozoflar yetiştirmiş ilçemizi dünyaya tanıtacağız. Bu sayede yerli ve yabancı turistlerin gelmek için can atacağı modern bir kent haline getireceğiz" dedi.