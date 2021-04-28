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Tarsus’ta trafik kazası: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MERSİN 28.04.2021, 11:43
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Tarsus’ta trafik kazası: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada, Mersin istikametine seyir halinde olan Serhat B. idaresindeki 01 ADG 614 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk olarak kaldırıma çarpan otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta küçük çaplı yangın çıkarken, yoldan geçen vatandaşlar yangını söndürdüb Kazada araçta yolcu olarak bulunan Caner İ. (16) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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