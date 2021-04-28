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Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

MERSİN 28.04.2021, 10:56
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Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesinde sabah 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.G. (49) idaresindeki 01 YL 821 plakalı kamyonet, Onur Kaya (20) adlı kişiye çarptı. Ağır yaralanan Onur Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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