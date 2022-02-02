Tarsus’ta trafiği rahatlatacak çalışmalar devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesindeki İstiklal Caddesi’nin Hilmi Seçkin Bulvarı ile Halk Eğitim Merkezi arasında kalan ve daha önce tek şerit olarak kullanılan yolu yeniden düzenlenerek çift yönlü trafiğe açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi’nin Eski Ömerli Mahallesi’nden geçen bölümünde tamamen kaldırım ve asfalt yenileme çalışması uygulayan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, daha önce tek yönlü trafik akışının sağlanabildiği İstiklal Caddesi’nin Hilmi Seçkin Bulvarı ile Halk Eğitim Merkezi arasında kalan bölümünü de yeniden düzenleyerek çift yönlü olarak trafiğe açtı. Halk Eğitim Merkezi önündeki dönel kavşak da kaldırıldı. Asfalt zemini sökülen, kaldırımları tamamen yenilenen caddede modern aydınlatma direkleri ve çöp kutuları da monte edilerek, kaldırım üzerinde yeşillendirme işlemi yapıldı.

Birçok noktada çalışmalar sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta birçok noktada daha yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyor. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi’nin yanından geçen İbni Sina Bulvarı’nın Adana Caddesi ile D-400 Karayolu kavşağı arasında kalan bölümünde bozuk zemin, refüj ve kaldırımları sökerek yenileme işlemi uygulayan ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi’nden geçen Hürriyet Caddesi üzerinde de çalışma yürütüyor. Ekipler, eş zamanlı uyguladığı yol yapım atağı kapsamında Yeşil Mahalle’den geçen 4202 Sokak ile 4234 Sokak üzerinde de bozuk zemin sökümü, yağmursuyu giderlerinin revize edilmesi ve yeniden sıcak asfaltla kaplanması işlemlerini yerine getiriyor.