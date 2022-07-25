Tarsus’ta ’Tiyatro Akşamları’ sürüyor

Tarsus Belediyesince düzenlenen ’Tiyatro Akşamları’ etkinlikleri çerçevesinde, Levent Kırca ekibinden usta oyuncuların sahne aldığı ’Bir Yaz Eğlencesi’ adlı seyirlik oyun, kırsal ve merkez mahallelerinde binlerce vatandaşın katılımıyla sahneleniyor.

Tarsus Belediyesinin kentte tiyatro kültürünü yaygınlaştırmak ve kültür sanat yaşamını diri tutmak amacıyla düzenlediği ’Bir Yaz Akşamları’ oyunu ile binlerce Tarsuslu açık havada aileleriyle birlikte tiyatro izleme keyfi yaşıyor. Gündem ögelerinin yer aldığı seyirlik güldürü oyunu, akşamları mahallelerde kurulan sahnelerde yaklaşık 1 ay boyunca vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Usta oyuncuların rol aldığı oyunlar gün sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlanıyor. Dev kadro ile Tarsuslular açık havada Levent Kırca’nın duayen oyuncu ekibiyle yaz akşamlarının tadını doyasıya yaşıyor. İlk bir haftanın geride kaldığı açık hava oyununda Çağlayan, Cumhuriyet, Şehit İshak, Böğrüeğri, Akşemsettin mahallelerinden binlerce katılım gerçekleşti.

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen birbirinden farklı kültür sanat etkinlikleri için yetkililere teşekkür eden sanatseverler, “Tarsus Belediyesinin her kesime hitap eden kültür-sanat etkinlikleri nedeniyle memnuniyet duyuyoruz. ’Tiyatroya siz gidemiyorsanız biz getiririz’ diyen belediyemiz, bizleri yaz akşamlarında memnun etmek için çabalıyor. Her mahallemiz de bu etkinliklerden faydalanabiliyor. Kültüre ve sanata önem veren başta Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan olmak üzere emeği geçen ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.